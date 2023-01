Minimální daň z firemních zisků, která by měla podle dohody 140 zemí dosahovat 15 procent, má podle odhadu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vynést navíc až 220 miliard dolarů ročně ke všem dosavadním příjmům. Nový odhad je o sedmdesát miliard dolarů vyšší než ten dřívější.

Reforma daní, na které se země dohadovaly dvě desítky let a která by měla začít platit od příštího roku, je zaměřena především na velké nadnárodní korporace. Jednotlivé země ji momentálně zapracovávají do své legislativy. Její podstatou je kromě dané výše minimální sazby daně také přerozdělení části zisků těchto společností ke zdanění v zemích, kde sídlí jejich klienti, bez ohledu na fyzické sídlo firmy.