Třísetmiliardové schodky, z toho dvě stě miliard strukturálního deficitu (který vypovídá o tom, že povinné výdaje jsou o tuto částku vyšší než nastavené příjmy), to už je důvod k reformě. Což samozřejmě rozpočtově zodpovědná (jak si ráda říká) vláda Petra Fialy ví. Bohužel také ví, že se nám tu teď odehrává mistrovství světa v populismu a že s důkladnějšími škrty a zásadními reformami se čas jejího vládnutí může rapidně zkrátit.

Nápadů, co by rozpočet potřeboval, kde se dá škrtat, kde zas vzít více na daních, vytvořili ekonomičtí poradci vlády už spoustu. Stejně tak existuje nesčíslně propočtů, kolik peněz přinesou. Ekonomické poradenské sbory tady existují už hodně let, ale jejich doporučení se v zásadě nijak moc neliší. Vláda – jakákoliv – ovšem neplní roli účetní kalkulačky, aby škrtala podle doporučení. Měla by plnit program, který předložila voličům. Bohužel nejpozději od roku 2013 (i když fakticky ještě déle) tady vlády plní program, který se jmenuje „přežijem a bude líp nám všem“.