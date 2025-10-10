Tuzemskému stavebnictví se letos vede nad očekávání dobře. Z pravidelných měsíčních statistik vyplývá, že reálná výroba tohoto odvětví se dostala dokonce na šestnáctileté maximum, a to jak zásluhou pozemní výstavby, tak především té inženýrské, orientované primárně na budování dopravní infrastruktury. Jedné části tohoto odvětví, která asi nejvíce zajímá české domácnosti, se ovšem letos vůbec nedaří. Jde konkrétně o bytovou výstavbu, jejíž výsledky za prvních osm měsíců letošního roku jsou vůbec nejhorší od roku 2018.
A bude zřejmě ještě hůř, protože počty stavebních povolení pro novou výstavbu bytů sklesaly na historické minimum. Neznamená to tedy nic jiného, než že se v nejbližších dvou letech budou zřejmě stavět byty ještě méně intenzivně, než je tomu dnes. Bydlení, které je rok od roku stále méně dostupné, se vzhledem k silné poptávce podporované levnějšími hypotékami a krátící se nabídce proto nejspíš stane ještě méně dosažitelným.
Česko a byty: vládní pomoc s bydlením poslala ceny nájmů raketově vzhůru, dostupnost žít ve vlastním kabinet nezlepšil
Zatímco logické by bylo v takové situaci upřít veškeré síly k urychlení výstavby vlastních či nájemních bytů, pozornosti se před volbami dostávalo především straně poptávky. Ať už se jednalo o nápady v podobě zvýhodněných půjček, dotovaných úroků nebo přímo poskytování prvotního „kapitálu“ pro dosažení hypotéky, šlo o opatření nejenom nákladná, ale ve svém důsledku i kontraproduktivní, protože mají sílu ještě více přifouknout tržní ceny bytů. Přitom jen za první polovinu tohoto roku se podle Eurostatu ceny bytů v Česku zvýšily už o více než 10 procent, za posledních deset let pak o 145 procent.
Kromě podpory poptávky se ovšem objevovaly nápady na sankcionování takzvaných investičních bytů. Nikdo přitom neví, kolik jich ve skutečnosti je, a už vůbec není jasné, jaká část z nich leží ladem, protože se nepronajímá. Jak se potom spoléhat, že právě postižení tohoto segmentu zlepší situaci na trhu? Připomíná to spíš metodu pokus-omyl nebo v horším případě brnkání na jednu nepříliš lichotivou stránku lidské povahy.
Řešení neutěšené situace na realitním trhu přitom může být celá paleta opatření, ale vždy bude muset začínat tím hlavním, a sice rychlým povolováním nové výstavby. Nikdo snad nemůže tvrdit, že ani ne 40 tisíc bytů, které se zde ročně postaví, je více než dost.
