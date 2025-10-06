Ceny nemovitostí rychle rostou, byty jsou stále menší a dostupnost vlastního bydlení se vzdaluje i střední třídě. Dvě stě a více tisíc korun za metr čtvereční bytu není v české metropoli žádnou výjimkou, především u malých bytů. „V Praze se jako developeři jen velmi obtížně dostáváme pod cenu 130 tisíc za metr čtvereční,“ říká v rozhovoru předseda představenstva finanční a developerské skupiny Connecte Martin Kušmirek, který nevidí žádný prostor pro slevy. Náklady na výstavbu určuje cena peněz, nepřátelský přístup řady obcí i rostoucí ceny stavebních prací.
Hlavní příčinou prudkého růstu cen nemovitostí je výrazný převis poptávky nad nabídkou. Obce se nové výstavbě brání, fenomén NIMBY (Not In My Backyard – ne na mém dvorku) zasáhl značnou část republiky. Jaký je nejčastější argument proti nové výstavbě?
Podle mých zkušeností se zdá, že nevůle místních přijímat další obyvatele je tak velká, že se do vedení obce dostanou lidé, jejichž hlavním programem je bojovat proti jakékoliv výstavbě. Zkrátka ve volbách vítězí politici, kteří slíbí, že nebudou rozšiřovat obec ani navyšovat počet obyvatel.
Co se dočtete dál
- Jaký vývoj čeká trh nemovitostí?
- Co je největší brzdou nové výstavby?
- Jak se změnili klienti a trh?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.