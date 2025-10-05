Andrej Babiš vyhrál téměř rekordním výsledkem a vyhrál proto, že se nespokojení a protestní voliči zachovali o poznání chytřeji než před čtyřmi roky.
Sněmovní volby v roce 2021 byly pozoruhodné tím, že v nich propadlo 1 069 359 hlasů. Víc než milion voličů dalo hlas straně, která se nakonec nedostala do sněmovny. Zejména šlo o voliče komunistů a sociálních demokratů a také Přísahy. Díky tomu mělo Česko následující čtyři roky vládu nepopulistických středopravých stran.
Co se dočtete dál
- Proč propadne hlasy mezi lety 2021 a 2025 výrazně klesly.
- Jaký byl přírůstek voličů pro hnutí ANO a odkud přicházeli.
- Jak ANO mobilizovalo voliče v regionech a proč to vládním stranám chybělo.
