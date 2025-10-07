Čím delší bude povolební bezvládí, tím víc dopravních staveb začne se zpožděním. I tohle vyplynulo z první větší povolební přestřelky mezi dosavadní vládou a opozicí.
V pondělí večer téma otevřel šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš – po schůzce s šéfem ŘSD Radkem Mátlem přišel s tvrzením, že se kvůli chybějícím penězům v rozpočtu na rok 2026 už teď zastavují stavby. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to odmítl. A ukazuje se, že Babišovo tvrzení není úplně přesné.
Co se dočtete dál
- Které projekty nedostatek peněz doopravdy brzdí.
- A co se ve skutečnosti děje kolem rekonstrukce trati z Kladna do Prahy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.