Pokud chce Česko stavět příští rok všechny chystané dopravní stavby, potřebuje urychleně sehnat zhruba 37 miliard korun.Návrh státního rozpočtu na ně sice vyhradil v podstatě rekordních 187 miliard, ale hodně se staví a připravených projektů je ještě víc.
A protože státní rozpočet s některými z nich nepočítá a sestavování nové vlády neprobíhá zrovna rychle, hledá teď končící ministr dopravy Martin Kupka (ODS) s druhým mužem hnutí ANO Karlem Havlíčkem jinou cestu. HN zjistily podrobnosti.
Co se dočtete dál
- Jakou cestou se může vydat ministr dopravy, aby stavby odblokoval.
- A které stavby jsou ohrožené.
