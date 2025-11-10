Silnice plné stojících aut a problémy hromadné dopravy. Praha zažívá období extrémně silných kolon. Listopad je na ně tradičně nejhorší – ten letošní ale může být z historického hlediska rekordní. Naznačují to údaje z veřejně dostupných telematických systémů.
Problém zhoršuje i to, že mezi zainteresovanými stranami není shoda na tom, co je hlavní příčina.
Co se dočtete dál
- O kolik se kolony zhoršily proti předchozím letům.
- A co vyplývá z dat pro plánování cest do Prahy.
- Kdy je město nejlíp průjezdné.
