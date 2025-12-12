Stavba silnice přes Český ráj patří k nejdiskutovanějším dopravním projektům v Česku. Ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL) nyní vyšel vstříc jejím odpůrcům. Jedním z jeho posledních rozhodnutí ve funkci je zrušení závazného stanoviska ministerstva k posudku vlivu stavby na životní prostředí (EIA).
Co se dočtete dál
- Proč ministr stanovisko zrušil.
- Co odpůrcům dálnice vadí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.