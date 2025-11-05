Celoroční dálniční známka v Česku od ledna 2026 podraží o 130 korun na 2570 korun, zvýší se také ceny dálničních známek na kratší dobu. Sazba se změní kvůli zvýšení spotřebitelských cen a prodloužení dálniční sítě o nově otevřené úseky. ČTK to oznámilo ministerstvo dopravy. Nižší platby zůstanou pro auta na plyn a s kombinací elektrického a spalovacího motoru, bez poplatku zůstanou plně elektrická vozidla a auta na vodík. Naposledy se celoroční dálniční známka zdražila od letošního ledna z původních 2300 korun na 2440.
Měsíční platba se pro auta se spalovacím motorem zvýší o 20 korun na 480 korun, desetidenní známka podraží o deset korun na 300 korun a jednodenní o dvacetikorunu na 230 korun.
Auta na stlačený a zkapalněný zemní plyn a biometan mají poplatky za užívání dálnice zhruba poloviční. Celoroční známka pro tato auta podražila o 60 korun, od ledna za ni majitelé aut zaplatí 1280 korun. Cena známek na kratší dobu se zvýší o deset korun na 240 korun za měsíční, 150 korun za deset dní a 110 korun za jeden den.
Majitelé plug-in hybridů, tedy dobíjitelných vozů s elektrickým i spalovacím motorem, mají cenu zhruba čtvrtinovou. Za roční známku zaplatí o 30 korun více, tedy 640 korun. Měsíční se zdraží o desetikorunu na 120 korun. Za desetidenní a jednodenní známku majitelé plug-in hybridů zaplatí stejnou částku jako letos, tedy 70 a 50 korun.
Ministerstvo očekává o miliardu vyšší výnos za rok 2026, tedy zhruba devět miliard korun. Cena dálniční známky se od začátku tohoto roku upravuje podle dvou zákonem daných kritérií.
„Od 1. ledna 2025 se cena dálniční známky určuje na základě růstu spotřebitelských cen (inflace) k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě k témuž datu. Obě hodnoty se sečtou a výsledné procento se aplikuje na cenu roční známky z předchozího roku. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů. Od ceny roční dálniční známky se pak odvozuje cena známek měsíčních, desetidenních i jednodenních,“ uvedlo ministerstvo.
Zdarma jezdí po českých dálnicích auta přepravující osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, pokud je auto provozováno postiženým nebo jeho blízkým. Dále mohou jezdit bez známky vozidla přepravující nezaopatřené děti se zhoubným nádorem nebo hemoblastózou.
Dálniční síť se za letošní rok rozroste o 66,7 kilometru, do konce roku se otevřou úseky na D1, D35 a D55. V letech 2026 až 2029 by se měla prodloužit o dalších 264,3 kilometru nových dálnic a v roce 2033 by měla být dálniční síť měřící 1980 kilometrů kompletní. První dálniční úsek byl otevřen v roce 1971.
Dálniční poplatky v Česku byly zavedeny od ledna 1995, nalepovací kupony nahradily od roku 2021 elektronické dálniční známky. Auta nad 3,5 tuny platí na dálnicích i některých silnicích první třídy mýtné podle ujetých kilometrů. Peníze vybrané za dálniční známky jsou využívané na výstavbu a údržbu dálnic.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist