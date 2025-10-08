Končící vláda začala projednávat rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), ale neschválila ho a jednání přerušila. Strohá zpráva z jejího úterního jednání jen potvrdila to, co se dalo očekávat – že nejspíš až nová sněmovna bude muset vyřešit, kde vzít dalších 38 miliard korun. Jinak se v prosinci nerozjede několik nových staveb dálnic a železnic.
Mezitím se ovšem z odborného tématu, které se řešilo od září, stala rozbuška mezi dosavadní a vznikající vládou. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš a jemu blízcí mluví o „zastavené stavbě dálnic“ a o tom, že „peníze došly“. „Je skandální, co předvedla tahle prolhaná koalice,“ prohlásil Babiš. Podle něj jde o naschvál.
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) oponuje tím, že žádná současná stavba se nezastavila a ani nezastaví. Babišovy výroky jsou podle něj na hranici šíření poplašné zprávy. A mezi tím se ocitl šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, jehož pondělní návštěva u Babiše emotivní debatu spustila.
Co se dočtete dál
- Které stavby by nezačaly.
- Do kdy se musí peníze najít.
- A co teď říká šéf ŘSD o svém jednání s Babišem.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.