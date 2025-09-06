Ředitelství silnic a dálnic už plánuje, kdy otevře novou várku dokončených dálnic. A i letos na podzim půjde o desítky kilometrů – prodlouží se hlavně karlovarská D6 a severní spojnice Čech a Moravy D35. Česko tím smaže více než desetinu toho, kolik ještě zbývá k dokončení základní dálniční sítě.
Otvírání se časově kryje s debatou o rozpočtu na rok 2026, ve kterém bude na dopravu asi 130 miliard korun a podle části politiků to omezí stavbu dálnic. ŘSD ale nepředpokládá, že by muselo zastavovat projekty.
