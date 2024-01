Byl to jeden z největších tuzemských obchodů uzavřených v loňském roce. Zbrojařská firma finančníka Reného Holečka Colt CZ Group kupuje za asi 15 miliard korun od brazilské skupiny CBC tradičního českého výrobce munice Sellier & Bellot. „Chodili jsme kolem Sellieru dlouho. Je to skvělá firma, která zapadá do naší strategie. Synergie vidíme v obchodu a vývoji a výzkumu,“ říká k chystané transakci prezident společnosti Colt CZ Jan Drahota. Skupina, kterou Drahota řídí, v současnosti patří mezi asi pětici největších výrobců ručních palných zbraní na světě. Pistole a pušky se značkami CZ a Colt se vyrábějí v Česku, USA, Kanadě a v dalších zemích.

