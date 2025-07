Český kapitálový trh se s americkým nemůže v mnoha ohledech měřit. Přesto nemusí být korunový investor smutný. Společnosti obchodované na pražské burze v posledních letech přinášejí nadprůměrné výnosy a k tomu ještě řada z nich vyplácí atraktivní dividendy. Když se to sečte dohromady, index pražské burzy PX-TR je na tom letos výrazně lépe než americký akciový index S&P 500 a patří dokonce mezi nejvýkonnější na světě. Pro investory, kteří chtějí investicemi do dividendových titulů získat nějakou formu pasivního příjmu, je to dobrá zpráva. Nemusí totiž měnit koruny za dolary a podstupovat měnové riziko, což se v letošním roce ukazuje kvůli výraznému oslabení dolaru jako velká výhoda.

Co platí dnes, ale nemusí platit za rok. Mimo porovnání dividend za letošní rok, jsme proto zjišťovali, jestli budou tituly na pražské burze ke svým akcionářům nadále tak štědré a kdo by mohl příští rok vyplatit formou dividend více peněz než letos. U jedné oblíbené akcie visí velký otazník, další ale mohou překvapit.

