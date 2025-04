Zbrojní společnost Colt CZ opět ukázala, že na konzervativním českém kapitálovém trhu umí čeřit vody. Nedávno oznámila zajímavou konstrukci distribuce zisku zahrnující kombinaci výplaty dividendy a zpětného odkupu akcií. Colt se dlouhodobě nebojí pracovat se svojí akcionářskou strukturou, s objemem emitovaných akcií, nezdráhá se dojít si pro kapitál na pražskou burzu. Jako jedna z mála tuzemských veřejně obchodovaných firem tak vlastně dokáže často využívat kapitálový trh. Svým „finančním inženýrstvím“ mi připomíná spíše společnosti z Wall Street než firmy obchodované na českém parketu.

Colt za dobu svého bezmála pětiletého působení na burze realizoval již řadu korporátních akcí. Jednalo se o platby za akvizice v akciích, výplaty dividend v akciích, zrychlené prodeje stávajících akcií či úpis nových akcií. V průběhu let tak docházelo k navyšování počtu akcií a k ředění podílů stávajících akcionářů. Akcie Coltu to dostává pod krátkodobý tlak, diskomfort to znamená i pro retailové neprofesionální investory, kteří se často zrychlených úpisů nemohou účastnit. Přesto akcie dlouhodobě rostou, od vstupu na burzu stouply více než dvojnásobně a momentálně se nachází blízko svých historických maxim.

Důvod je prostý. Coltu se dlouhodobě hospodářsky daří, realizuje smysluplné akvizice. Investoři prostě vnímají příznivý fundament, a proto z dlouhodobého pohledu „netrestají“ podnik za výše zmíněné korporátní akce, takřka nevídané na českém kapitálovém trhu.

Zatím poslední neotřelou transakcí je výše zmíněná distribuce zisku. Colt snižuje letošní dividendu z 30 korun na 15, na druhou stranu to kompenzuje zpětným odkupem. Akcie Coltu bezprostředně reagovaly poklesem, snížení dividendy zřejmě rezonovalo. Nicméně včetně zpětného odkupu bude celková distribuce zisku mezi akcionáře činit kolem 1,7 miliardy Kč, tedy v obdobné výši jako loni.

Navíc zpětný odkup by měl být podporou pro cenu akcie a má potenciál vytvořit prostor pro další růst společnosti. Colt má totiž v úmyslu si odkoupené akcie ponechat, což může navyšovat jeho platební sílu při případných dalších akvizičních cílech.