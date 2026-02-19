Na západě straší investory nevyzpytatelný Donald Trump, na východě ruský nebo čínský režim. Do toho vstupuje umělá inteligence, u níž stále není jisté, jestli je to revoluční změna, nebo spíše bublina. O vysokých cenách zlata nebo stříbra nemluvě. Jisté je, že je důležité mít robustně postavené portfolio. Proto jsme oslovili experty a zeptali se jich, jak se vůbec na nynější situaci dívat a jak a kde zainvestovat v současném prostředí milion korun.
Co se dočtete dál
- Jak přemýšlet o rozložení portfolia v době, kdy investorský svět svírá nejistota ze všech stran.
- Jak by mohlo vypadat portfolio pro investora, který má ze současného dění obavy.
