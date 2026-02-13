Výkonnost amerického akciového trhu patří v posledních deseti letech k nejlepším v moderní historii. Index S&P 500, měřený běžně používaným cenovým indexem bez započtení dividend, připsal od konce roku 2015 do současnosti zisk na úrovni přibližně 240 procent a pro mnoho investorů se stal symbolem dlouhodobého úspěchu akciových investic. Abychom však porozuměli tomu, odkud se tento růst skutečně vzal a co může naznačovat pro budoucí vývoj, je užitečné rozložit zhodnocení tohoto indexu na jeho základní fundamentální složky: dynamiku tržeb, změnu čisté ziskové marže a změnu valuace vyjádřené ukazatelem P/E.
Zjednodušeně platí, že cena akcií, a tedy i úroveň akciového indexu, je dána kombinací toho, kolik firmy prodají (tržby), jak velkou část těchto tržeb dokážou proměnit v čistý zisk (marže) a kolik jsou investoři ochotni zaplatit za jednotku zisku (valuace). Tyto tři faktory se v čase vyvíjejí rozdílně a jejich význam se liší podle investičního horizontu. Právě posledních deset let je velmi zajímavým obdobím, protože v něm došlo k neobvykle silnému souběhu několika pozitivních vlivů.
Co se dočtete dál
- Jaký byl konkrétní podíl růstu tržeb, marží a expanze valuace na celkovém zhodnocení S&P 500.
- Do jaké míry jsou současné ziskové marže udržitelně vysoké a jaké faktory je mohou srazit.
- Jaké scénáře růstu tržeb jsou realistické v prostředí pomalejší globální expanze?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.