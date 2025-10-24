V našem veřejném prostoru se cosi ztenčuje. Chodníky jsou stále plné, parky žijí. Kdo se ale dívá pozorněji – a ještě lépe, kdo měří –, uvidí, že se proměnila struktura našich každodenních interakcí.

Spolu s kolegy z Yale, Harvardu a dalších univerzit jsme pomocí umělé inteligence porovnali záběry veřejných prostranství ze sedmdesátých let s nedávnými videi ze stejných míst v New Yorku, Bostonu a Philadelphii. Zjištění jsou výrazná: lidé chodí rychleji, zastavují se méně a scházejí se řidčeji. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • O kolik se zvýšila průměrná rychlost chůze ve veřejných prostorech.
  • Proč lidé méně zastavují a méně se scházejí v parcích a na náměstích.
  • Které designové zásahy (lavice, stín, voda) nejvíc podporují setrvání a konverzaci.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.