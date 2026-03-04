Zatím jste neměli důvod sem přijít. Sevřené území mezi výpadovkou z Prahy směr Barrandov, frekventovanou železniční tratí, tramvajovým pásem a Vltavou bylo spíš přehlíženým strašákem než místem, kam byste dobrovolně zavítali. Teď tu ale probíhá velká obnova téměř osmi hektarů půdy, kde už brzy najde své místo i 165 jedinečných lamp z 81 různých států vyrobených speciálně pro tenhle prostor. Jejich autor Krištof Kintera na nich se svým týmem pracuje přes sedm let a zbývá jim dokončit několik posledních kusů.
Se stavbou nového Dvoreckého mostu, který propojí dvě čtvrti, získalo zlíchovské předpolí na jedné straně a podolské nábřeží na straně druhé díky Kinterovi umělecký záměr a bude na dosud opomenutá místa lákat (nejen) fanoušky architektury a umění.
Jak Kintera posune projekt do virtuálního světa.
