Objem hypoték byl loni rekordní, lidé si napůjčovali 321 miliard Kč, což představuje meziroční nárůst o 41 procent a zároveň objemově druhý nejsilnější rok po roce 2021.
Čísla za Českou bankovní asociaci potvrzují to, co říkají makléři i developeři: poptávka po nemovitostech postupně roste, kupuje se takřka všechno a trh je přehřátý. Zkrátka nemovitosti jsou „zlatý“ důl, přestože se při započtení všech nákladů pohybuje reálná návratnost z pronájmu hodně přes padesát let. Což je horizont, který by za investiční označil jen zarytý optimista.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjí trh hypoték?
- Jaký je odhad růstu cen nemovitostí?
- Na co by si měl člověk dát pozor při výběru bytu?
