Růst tuzemské ekonomiky nabral na tempu, důvěra roste také, především u podnikatelů, což se mimo jiné projevuje i největším přírůstkem počtu obchodních společností od roku 2018. A co víc, pod kontrolou je i inflace, která se drží u dvouprocentní hladiny a česká koruna k euru od dubna loňského roku celkově posiluje. Zkrátka, poslední série dat o českém hospodářství potvrzuje jeho silnou kondici i schopnost vyrovnat se se slabou zahraniční poptávkou, relativně drahými penězi i silnou měnou.
Dobré jsou i prognózy pro letošní rok, ekonomika má dále růst a ceny se mají držet při zemi. Přes to všechno nikdo neočekává, že by centrální banka na svém prvním letošním jednání snížila základní úrokovou sazbu, kterou od loňského května udržuje na úrovni 3,5 procenta.
Připomeňme, že se centrální banka snaží mířit na ceny do budoucna, tedy ceny příštího roku. A tady se už jisté nebezpečí rýsuje.
