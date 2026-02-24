Nemovitosti v Česku loni zdražily na nová maxima. Ceny bytů v roce 2025 meziročně vzrostly o 13,6 procenta, rodinných domů o 9,5 procenta a pozemků o 7,2 procenta. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení, podle kterého za růstem cen stojí zvýšená poptávka a nedostatečná nabídka na trhu. V letošním roce by ale byty, domy a pozemky měly zdražovat pomaleji.
V mezičtvrtletním srovnání zdražily byty v posledním čtvrtletí roku 2025 o 2,7 procenta. Přestože od konce roku 2023 byty podle generálního ředitele ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martina Vaška zdražily již o 17,8 procenta, růst jejich cen zpomaluje. „Mírný pokles mezičtvrtletního tempa růstu cen bytů sledujeme už tři po sobě jdoucí čtvrtletí v řadě,“ dodal Vašek.
Nejvíce mezičtvrtletně byty koncem roku zdražovaly v Karlovarském a Jihočeském kraji, a to o více než čtyři procenta. Ve Středočeském kraji pak jejich ceny vzrostly oproti třetímu čtvrtletí o 3,4 procenta. Více mezičtvrtletně zdražovaly byty podle ČSOB Indexu v panelových domech než v domech cihlových. Nejžádanější zůstaly tzv. mikrobyty, tedy ateliéry, studia a ubytovací jednotky, a byty velikosti 2+1 a 2+kk. Nejpomaleji zdražovaly velkometrážní byty, o které je omezený zájem. Průměrná prodejní doba bytů se mírně prodloužila na téměř pět měsíců.
Rodinné domy ve čtvrtém čtvrtletí zdražily oproti čtvrtletí třetímu o 2,2 procenta. Vašek uvedl, že růst cen domů se v posledních třech čtvrtletích loňského roku stabilizoval nad dvouprocentní hranicí. Poptávka po výstavbě nových domů ale podle ČSOB Indexu mírně poklesla. Za slabším zájmem kupujících stály mimo jiné vysoké ceny stavebních materiálů. Zároveň pokračoval nižší zájem o starší objekty v horším technickém stavu, a to z důvodu pozastavení dotačních programů na rekonstrukce.
