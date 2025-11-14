Stejně jako se v minulosti příznivci Jana Husa odvrátili od Říma, dochází i nyní v Česku k náboženskému rozvratu. Již před pár lety se zde etablovala nová víra očekávající příchod mesiáše v podobě Pražského okruhu či jiné dopravní stavby, která přinese konec dopravních zácp a plynulý průjezd městy.
Od ažbudeokruhistické církve se však nyní oddělil nový názorový proud. Také jeho příznivci věří, že brzy vjedou do pozemského motoráje. Podle ažnebudehřibovského směru už ale není třeba očekávat příchod spasitele, stačí porazit satana v podobě pražského náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti). Právě ten podle mnohých nese vinu za aktuální sérii uzavírek a současný kolaps automobilové dopravy ve městě.
Co se dočtete dál
- Kolik času strávili Pražané loni v zácpách.
- Kolik to bylo v Mnichově, Budapešti či Vídni.
- Kolik aut přibylo od roku 1990 a kolik od 2020.
- Proč nemá smysl doufat, že se dopravní situace zlepší.
