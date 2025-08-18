Opoziční hnutí ANO by podle aktuálního volebního modelu STEM vyhrálo sněmovní volby s podporou 32,5 procenta hlasů, od minulého týdne si polepšilo o 1,4 procentního bodu. Naopak podpora vládní koalice Spolu klesla zhruba o procentní bod na 20,1 procenta a dál také ztrácí opoziční hnutí SPD, které by nyní volilo 12,1 procenta voličů. Preference vládního hnutí STAN za týden mírně stouply na 10,8 procenta, pátí Piráti posílili zhruba o procentní bod na 9,2 procenta a opět překonali dosavadní maximum. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí Stačilo!, těsně pod pětiprocentní hranicí by skončili Motoristé. Výsledky pravidelného průzkumu zveřejnila televize CNN Prima News.
„Do preferencí Spolu se nadále promítá bitcoinová kauza. Aktuální výsledky už ale neukazují dramatičtější propad. Trojkoalice ODS, TOP 09 a lidovců se stabilně drží nad 20 procenty,“ uvedli autoři průzkumu. Kauza miliardového daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, kvůli které podal demisi ministr Pavel Blažek (ODS), vypukla na konci května.
Hnutí SPD i přes oslabení zůstává podle agentury STEM hlavním reprezentantem protestních hlasů. Autoři podotýkají, že hnutí prospěl společný postup se třemi menšími stranami - s PRO, Svobodnými a Trikolorou. Podpora Starostů se od minulého týdne příliš nezměnila, potvrdilo se tak oslabení, podpora hnutí totiž ještě v polovině července přesahovala 13 procent. Pirátům, kteří odešli z vlády loni na podzim, podle STEM pravděpodobně prospěla opoziční role i spolupráce se Zelenými ve volbách.
Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí Stačilo!, za které kandidují představitelé komunistů i sociální demokracie (SOCDEM), aktuálně má hnutí podporu 7,1 procenta. Motoristé zůstávají na podobných číslech jako v minulosti, tedy těsně pod hranicí vstupu do Sněmovny.
V přepočtu na mandáty by ANO ve dvousetčlenné Sněmovně získalo 75 křesel, koalice Spolu by měla 45 mandátů, SPD 25, STAN 22, Piráti 19 a Stačilo! 14.
Průzkum se konal ve třech vlnách, a to od 24. července do 12. srpna a zúčastnilo se ho přes 1500 respondentů. Předpokládaná volební účast činí 63 procent. Při posledních sněmovních volbách na podzim 2021 byla účast 65,43 procenta.
