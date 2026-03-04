Byla to těsně před covidem velká sláva. Česká sklářská společnost Lasvit po třech letech práce dokončila své monumentální dílo – dvojici velkých skleněných draků pro hotel a kasino Imperial Pacific na tichomořském ostrově Saipan. Dva dvacetitunoví draci, kteří se v souladu s čínskou mytologií perou o perlu, měli na délku 32 metrů, jejich těla tvořilo 2,5 milionu křišťálů a stáli čtvrt miliardy korun.

Samotná logistika a montáž na místě zabrala půl roku a zakladatel a majitel Lasvitu Leon Jakimič říkal, že firma posunula hranice možného, co lze ze skla a kovu vyrobit. To bylo v únoru 2020, za pár dnů přišla celosvětová nákaza koronavirem a Imperial Pacific Resort, za nímž stála čínská hazardní magnátka Cchuej Li-ťie, zkrachoval. Po projektu zbyly žaloby, desítky milionů dolarů dluhů a také dva osiřelí draci, instalovaní pod strop hotelového lobby.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak vypadala zakázka pro kasino a hotel na Saipanu.
  • Proč projekt zkrachoval.
  • Co teď bude s draky.
  • Proč je Leon Jakimič odmítl koupit.
  • Jaké rozšíření výroby v jihovýchodní Asii zvažuje.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.