Byla to těsně před covidem velká sláva. Česká sklářská společnost Lasvit po třech letech práce dokončila své monumentální dílo – dvojici velkých skleněných draků pro hotel a kasino Imperial Pacific na tichomořském ostrově Saipan. Dva dvacetitunoví draci, kteří se v souladu s čínskou mytologií perou o perlu, měli na délku 32 metrů, jejich těla tvořilo 2,5 milionu křišťálů a stáli čtvrt miliardy korun.
Samotná logistika a montáž na místě zabrala půl roku a zakladatel a majitel Lasvitu Leon Jakimič říkal, že firma posunula hranice možného, co lze ze skla a kovu vyrobit. To bylo v únoru 2020, za pár dnů přišla celosvětová nákaza koronavirem a Imperial Pacific Resort, za nímž stála čínská hazardní magnátka Cchuej Li-ťie, zkrachoval. Po projektu zbyly žaloby, desítky milionů dolarů dluhů a také dva osiřelí draci, instalovaní pod strop hotelového lobby.
