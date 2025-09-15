Před pěti lety přivezla společnost Petr Čech Sport do Česka světový projekt závodů pro veřejnost L’Etape pod hlavičkou Tour de France. Cyklističtí nadšenci na něm mohou nasát atmosféru „Staré dámy“, jak se slavnému francouzskému závodu přezdívá. Počet lidí na startu se od prvního ročníku v roce 2021 zhruba zdvojnásobil a cyklisté se mohli projet po boku dřívějších hvězd Tour de France, jako je Andy Schleck, Bradley Wiggins nebo Alberto Contador.
A už brzy by se fanouškům v Česku mohla představit i největší cyklistická jména současnosti v čele s aktuálně čtyřnásobným vítězem závodu Tadejem Pogačarem. Možnost, že by Tour de France mohla úvodními etapami odstartovat v Česku, získává stále konkrétnější obrysy. V červnu vznikla i pracovní skupina, která už o měsíc později jednala s pořadatelskou organizací Amaury Sport Organisation (A.S.O.) o možnosti uspořádat Grand Départ (jak se startu Tour říká) v Česku v roce 2029.
Jedním ze sedmi členů skupiny je Přemysl Novák, vedoucí projektu L’Etape Czech Republic. V rozhovoru pro HN spolu s ředitelem společnosti Petr Čech Sport Tomášem Pravencem přiznávají, že možnost přivést do Česka nejslavnější cyklistickou akci planety měli v hlavě už před pěti lety, kdy „ladili“ licenci L’Etape. „Jednou z motivací bylo trošku obnovit portfolio našich aktivit. Tušili jsme, že může dojít k lehkému propadu u horské cyklistiky, a chtěli jsme mít i něco se silniční cyklistikou. A druhá věc byla taková trošku fantasmagorická, ale brali jsme to jako nějakou půlprocentní šanci, že by to mohlo třeba otevřít dveře ke spolupráci s velkou Tour de France,“ říká Pravenec.
Šance už od té doby podstatně narostla, další jednání čekají pracovní skupinu v Paříži v druhé polovině října. „Červencové jednání potvrdilo, že jsme ve skupině vážných zájemců na přidělení pořadatelství po roce 2029, zároveň nám představitelé A.S.O. potvrdili, že skupina zájemců se rozrůstá, mimo jiné i o Slovinsko,“ uvádí předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. Právě šéf agentury má komunikaci kolem jednání s Francouzi „na povel“.
„Stále platí, že na naší straně je výjimečná popularita cyklistiky v naší zemi, a to nejen co se týče diváků, ale i aktivních cyklistů. Stejně tak v náš prospěch hovoří architektonické i přírodní kulisy závodu, které může Česko nabídnout,“ dodává Šebek. Novák s Pravencem pak v rozhovoru popisují, co vše je s organizováním slavného závodu spojeno nebo proč si myslí, že se investice Česku vrátí.
Jak dlouho už jednání s pořadatelskou společností A.S.O. probíhají?
Přemysl Novák (P. N.): Z naší strany, tedy společnosti Petr Čech Sport, je to od druhého ročníku L´Etape Czech Republic by Tour de France, což byl rok 2022. Od té chvíle jsme se o start Tour v Česku začali nějakým způsobem zajímat. Zjišťovali jsme si informace jak ze samotné Francie, tak i od organizátorů jiných Grand Départ, tedy z Itálie, španělského Bilbaa a Dánska. Potřebovali jsme si víc představit, jak je ten projekt velký a co všechno je pro to potřeba udělat.
Co jste zjistili a čím jste se inspirovali?
