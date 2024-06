Bohuslav Svoboda předběhl dobu – minimálně o čtyři roky. Pražský primátor na sociálních sítích informoval, že v metropoli startuje jedna z etap Tour de France. Svoboda si sice jen popletl nejslavnější cyklistický závod světa s amatérskou akcí L’Etape, která se o víkendu jela na Strahově, nicméně za pár let by na jeho slova mohlo opravdu dojít.

V zákulisí se totiž tímto směrem naplno rozjela iniciativa hned dvou podnikatelských skupin, které mají byznysové i sportovní zázemí a zkušenosti s pořádáním velkých sportovních akcí. Obě by chtěly tři úvodní etapy Tour de France do Česka do konce dekády přivést.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké skupiny se snaží přivést Tour de France do Česka.

Kdo za nimi stojí – byznysově i sportovně.

Jak vypadá zákulisní politická hra o klíčové podpisy.

Kolik by start slavného závodu stál a kde by se jel.

Jakou roli v akci může hrát Škoda Auto.