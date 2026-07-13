Když před devatenácti lety začal Apple prodávat svůj první iPhone, ohromil svět i díky součástkám od Samsungu. Korejský gigant byl totiž schopný na jednom čipu integrovat jak procesor, tak grafické jádro a celek vyrábět na tu dobu velmi úspornou technologií. Výsledkem bylo, že i komplexní grafické prostředí revolučního telefonu s dotykovým displejem fungovalo plynule, což se stalo jedním z pilířů jeho popularity. Neuběhly ani čtyři roky a z byznysových spojenců, kteří si vzájemně pomáhali k rekordním ziskům, se stali nepřátelé. Samsung totiž představil první telefon své nejvyšší řady Galaxy, který iPhone až příliš připomínal. Steve Jobs tehdy Samsungu vyhlásil „termonukleární válku“ a začal mnohaletý soudní spor.

Nyní se historie opakuje na poli AI.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč Apple spojil síly s OpenAI.
  • Koho už Sam Altman a jeho tým zlanařili a co z toho plyne.
  • Proč se ze spojenců stali nepřátelé.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.