Když před devatenácti lety začal Apple prodávat svůj první iPhone, ohromil svět i díky součástkám od Samsungu. Korejský gigant byl totiž schopný na jednom čipu integrovat jak procesor, tak grafické jádro a celek vyrábět na tu dobu velmi úspornou technologií. Výsledkem bylo, že i komplexní grafické prostředí revolučního telefonu s dotykovým displejem fungovalo plynule, což se stalo jedním z pilířů jeho popularity. Neuběhly ani čtyři roky a z byznysových spojenců, kteří si vzájemně pomáhali k rekordním ziskům, se stali nepřátelé. Samsung totiž představil první telefon své nejvyšší řady Galaxy, který iPhone až příliš připomínal. Steve Jobs tehdy Samsungu vyhlásil „termonukleární válku“ a začal mnohaletý soudní spor.
Nyní se historie opakuje na poli AI.
Co se dočtete dál
- Proč Apple spojil síly s OpenAI.
- Koho už Sam Altman a jeho tým zlanařili a co z toho plyne.
- Proč se ze spojenců stali nepřátelé.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.