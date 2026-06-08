Letos se na vývojářské konferenci společnosti Apple WWDC čekalo nejvíce na pokroky v umělé inteligenci. V ní totiž jablečná firma dlouho zaostávala za konkurencí. Tim Cook se ale se svým působením na pozici generálního ředitele Applu rozloučil vypořádáním starých dluhů.
Místo dramatických změn se týmy inženýrů soustředily na věci, které léta zůstávaly v pozadí. Výsledkem má být rychlejší spouštění aplikací nebo zobrazování fotografií a přenosy souborů i na sedm let starém iPhonu 11, a také snazší zabezpečení telefonů v dětských rukou.
Firma má ale špatné zprávy pro uživatele v Česku. Kvůli sporům s Evropskou unií budou pokročilé funkce spojené s umělou inteligencí dostupné jen omezeně.
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- Jak výrazně mají zrychlit aplikace, fotografie a práce se soubory na iPhonech a iPadech.
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