Někteří burzovní obchodníci mají během druhého mandátu Donalda Trumpa žně. A občas to vypadá, jako by měli věšteckou kouli – otevírají miliardové obchody několik minut předtím, než americký prezident oficiálně vystoupí s důležitým prohlášením. Tento scénář se opakoval například u oznámení dovozních cel nebo kvůli válce v Íránu.
Nezvykle dobře načasované obchody vyvolaly podezření z takzvaného insider tradingu. Tedy že místo věštecké koule má někdo velmi dobré kontakty v Bílém domě. To se zatím nepotvrdilo. Informace jsou však cennou komoditou. A právě na tom chce firma Trump Media & Technology Group (TMTG) vydělávat – nemusíte mít kontakty, stačí jen zaplatit předplatné.
Co se dočtete dál
- Jak bude předplatné fungovat a pro koho je určené.
- Kolik se dá na takových informacích vydělat.
- Proč to vyvolalo kritiku od demokratů.
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