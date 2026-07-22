Ještě nedávno se investiční příběh kolem umělé inteligence dal zjednodušit na sedm velkých firem v podobě takzvané Magnificent Seven. Tyto firmy zastoupené Nvidií, Alphabetem nebo Microsoftem táhly americké indexy a byly sázkou na technologický růst. Teď se ale skupina rozpadá, protože umělá inteligence se svým vlivem přesouvá do stále větší části ekonomiky i finančních trhů. Může to znít jako skvělá zpráva a potvrzení, že AI je vskutku přelomová technologie. Po prvním nadšení si ale investoři uvědomí, že to také může být pořádný průšvih. Podívejme se nejdřív na index S&P 500 a co si dnes člověk kupuje.
Co se dočtete dál
- Jak je možné, že S&P 500 je více než z poloviny sázka na AI.
- Jak se stalo, že to stejné se začíná dít i na dluhopisovém trhu a trhu soukromých investic.
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