Washington osvítil nový český počin – doslova. Karel Komárek do hlavního města USA přivezl digitální dílo uznávaného umělce Refika Anadola nazvané Dvořák Dreams. Po tři týdny bude vystavené na exponovaném místě mezi Pentagonem, Lincolnovým památníkem a komplexem Watergate. Z deset metrů vysoké obrazovky zvlášť po setmění září do dálky sny slavného českého skladatele, které hned první den přilákaly stovky návštěvníků.

Český miliardář tak propojil hned několik vrstev svého byznysu a mecenášství, doma i v Americe. Za Atlantikem podniká v loteriích, chemickém průmyslu a startupových investicích. Zároveň posledních deset let působí na různých vedoucích pozicích v Kennedyho centru pro múzická umění, což z českého úhlu pohledu možná nevypadá moc důležitě, ovšem v USA jde o jednu z nejvýznamnějších kulturních institucí.

Spojené státy totiž nemají ministerstvo kultury ani povinnou hudební a výtvarnou výchovu na školách – oboje do velké míry supluje právě památník zastřeleného amerického prezidenta. „V Česku není Kennedyho centrum doceněné. Těžko se to k něčemu přirovnává, u nás nemáme ekvivalent. Je to jako Národní divadlo, Státní opera, Rudolfinum, Nová scéna, Akademie výtvarných umění a ministerstvo kultury dohromady,“ vysvětluje Komárek, který se v

Kennedyho centru ocitl v opravdu dobré společnosti.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak vypadá instalace digitálního díla u nejvýznamnější americké kulturní instituce.

Jakou roli hraje Komárek v Kennedyho centru.

Co miliardář plánuje se sbírkou digitálního umění.