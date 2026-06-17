Poslední květnovou neděli si ve Šternberku pro vítězství v Závodu míru dojel mladý Belgičan Kamiel Eeman. Na etapovém závodu pro mladé cyklisty do 23 let byli vidět také Češi, na třetím místě dojel v závěrečné etapě Václav Ježek a pátým místem v celkovém pořadí na sebe upozornil Alberto Monti.
Akce, která svým jménem od roku 2013 navazuje na legendární závod amatérských cyklistů ze zemí východního bloku, se v minulosti účastnil třeba Isaac del Toro, Julian Alaphilippe nebo i největší hvězda současné cyklistiky Tadej Pogačar. Za závodem dnes stojí loterijní společnost Allwyn. Právě firmy ze skupiny KKCG Karla Komárka v posledních letech do tuzemské cyklistiky výrazně investují.
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