Americký Microsoft na začátku července spustil další reorganizaci, která zruší 4800 pracovních míst. Za posledních patnáct měsíců technologická společnost zeštíhlela o 20 tisíc pozic. Největší zásah zaznamenala herní divize Xbox, která přijde o 3200 míst. Ke konci června měl koncern celosvětově 228 tisíc lidí.

Herní divize, která je téměř bez zisku, ale není hlavní problém Microsoftu. Firma dál ztrácí původní dobrou pozici ve světě umělé inteligence a uživatelé se odklání i od Windows. Microsoft se proto začal po dlouhé době více snažit. Zlepšuje Windows a mění svou AI strategii.

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  • Windows dostávají jednu z největších změn obnovy systému za poslední roky.
  • Microsoft mění strategii Copilotu a začíná otevřeně útočit na OpenAI i Anthropic.
  • Přesto podíl Windows dál klesá, zatímco macOS výrazně posiluje.
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