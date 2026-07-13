Nové technologie v investorech odjakživa probouzejí zájem a touhu spekulovat na příští velký průlom. Loni se staly populárními akcie kvantových firem, které rostly o stovky procent, před lety zase mánie kolem blockchainu. Teď na burzu přichází první start-up, který se soustřeďuje na jedno z nejsledovanějších témat na pomezí energetiky a technologického sektoru. Stranou této vlny nechce zůstat řada amerických miliardářů ani americký prezident Donald Trump.
Co se dočtete dál
- Jaká firma vstupuje v pondělí na burzu Nasdaq a jakou spojitost má se zakladatelem Amazonu Jeffem Bezosem.
- Proč její technologie může mít velké dopady na průmysl a energetiku. Jakým způsobem se dostala na burzu.
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