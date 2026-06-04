Zajímavé, jak nám Evropanům poslední dobou jak Rusko, tak USA radí, abychom se rozpadli. Co kdyby tuto královskou radu aplikovali na sebe?

Spojené (!) státy americké mají spojenost přímo v názvu. O to samé se pokoušelo Rusko v rámci Svazu socialistických republik, což se do angličtiny překládá opět jako United (!) States of Socialist Republics (USSR). Pak se jim to ale nevolky rozpadlo pod rukama ke konci minulého tisíciletí. V USA je států 50, v Rusku je srovnatelných entit ještě více. Budeme-li to počítat podle národností, čítá jich v Rusku dnes přes 190. Budeme-li to počítat na jazyky, v Rusku se mluví více než sto jazyky, oficiálně uznaných je jich pak 35 (plus ruština). V Evropě je dnes 27 států a mluvíme 24 oficiálními jazyky.

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