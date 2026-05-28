Stále mi běhá hlavou ona věta, o které jsem zde nedávno psal: miluj svého nepřítele. Jak nečekaně praktická byla tato naivně znějící věta pronesená před dvěma tisíci lety.
V minulých úvahách jsem rozvíjel tezi, že ono „miluj svého nepřítele“ není jen jakýmsi kýčovitým náboženským zbožným požadavkem, který je v reálném světě zcela nepoužitelný, ale že je to life hack pro bohatou, mírovou a svobodnou společnost.
Princip „miluj svého nepřítele“ je dnes neoddiskutovatelným motorem, který pohání nejdůležitější principy a úspěchy naší společnosti. Princip „miluj svého nepřítele“ je jádrem a motorem vědy, tržní soutěže a demokracie. U všech těchto stěžejních oblastí by to bez oponentů, konkurentů a opozice nešlo.
Co se dočtete dál
- Jak princip „miluj svého nepřítele“ funguje jako motor vědy, tržní soutěže a demokracie.
- Proč ochrana menšin přináší makroekonomické výhody celé společnosti.
- Jak malé procento sympatií či tolerance mezi oponenty stačí k udržení systému bez nenávisti.
