Svět se ponořil do dlouho nevídaného strachu. Z přílišných investic. Dobře to ilustruje nejnovější, únorové šetření Bank of America. Nikdy za více než dvacet let jeho respondenti – aktuálně 190 manažerů spravujících po celém světě majetek dohromady za 512 miliard dolarů – nekřičeli tak hlasitě jako právě v tomto měsíci, ať korporace upustí od své investiční mánie, zejména v oblasti umělé inteligence.
Vlastně po takřka celých uplynulých více než dvacet let byla respondentům v souhrnu soustavně cizí obava, že by snad podnikové investice měly být přebujelé. Dokonce byla cizí i během nejhorších dní světové finanční krize v letech 2008 a 2009, kdy vzhledem k tehdejší mimořádné panice mohla být za přebujelou snadno považována i investice směšně nepatrná. To vše se však změnilo v posledních několika měsících, přičemž únorový strach z přemíry investic by se vskutku dal krájet – daný ukazatel je nejvyšší minimálně od roku 2005.
Co se dočtete dál
- Proč manažeři očekávají růst výnosů dlouhodobých dluhopisů.
- Jak masivní firemní emise dluhopisů na AI ovlivní nabídku bezpečných aktiv.
- Jak růst výnosů amerických dluhopisů může přetéct do českých sazeb a nákladů státního dluhu.
