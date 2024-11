Nastupující americký prezident Donald Trump oznámil, že navrhl na post ministra obrany moderátora televize Fox News a bývalého vojáka Petea Hegsetha. Kromě toho Trump ohlásil jmenování miliardáře Elona Muska do čela nového poradního orgánu s nejasnými obrysy, jehož úkolem bude připravit „drastické“ škrty v regulacích a státních výdajích.

Výběr Hegsetha jako potenciálního šéfa Pentagonu je „mimo normu tradičního ministra obrany“, napsal deník The New York Times. Zpráva o jeho nominaci se podle AP u mnohých ve Washingtonu setkala s údivem a obavami. Pokud ji schválí americký Senát, mohlo by to pro armádu znamenat rozsáhlé změny, neboť moderátor v rozhovorech dal najevo, že chce vyměnit vedení ozbrojených sil a skoncovat s armádními programy na podporu rovnosti a inkluze.

Hegseth nikdy nepůsobil v Pentagonu ani v jiné vládní složce, jako ministr obrany by měl na starosti přes milion vojáků a resort s rozpočtem přes 800 miliard dolarů. Podle svých webových stránek sloužil v Afghánistánu, Iráku a na kubánském Guantánamu. S armádou se podle svých slov rozešel v roce 2021 poté, co byl označen za extremistu kvůli svým postojům namířeným proti rozmanitosti v armádě, píše agentura Reuters. S Fox News spolupracuje od roku 2014.

„S Petem v čele se nepřátelé Ameriky budou mít na pozoru – naše armáda bude opět skvělá a Amerika nikdy neustoupí,“ uvedl zvolený prezident.

Řadu otázek vyvolalo také oznámení o tom, že Musk povede „ministerstvo pro efektivitu vlády“ ve spolupráci se zakladatelem biotechnologické firmy Roivant Sciences Vivekem Ramaswamym, což je neúspěšný uchazeč o nominaci republikánů na prezidenta a další Trumpův spojenec. Žádné ministerstvo s uvedeným názvem neexistuje a vítěz voleb nespecifikoval, jakou podobu bude nová iniciativa mít. Musk a Ramaswamy „připraví mé administrativě cestu k rozložení vládní byrokracie, snížení nadbytečných regulací, omezení nehospodárných výdajů a restrukturalizaci federálních agentur,“ uvedl Trump

Do funkce ředitele CIA hodlá nominovat bývalého ředitele amerických tajných služeb (DNI) a někdejšího republikánského kongresmana Johna Ratcliffa.

Během úterního večera Trump také potvrdil, že si do čela ministerstva pro vnitřní bezpečnost, které mimo jiné dohlíží na migrační politiku či sleduje teroristické a kybernetické hrozby, vybral republikánskou guvernérku Jižní Dakoty Kristi Noemovou. Podle agentury Reuters tak sáhl po věrné spojenkyni, která má ovšem na poli národní bezpečnosti jen málo zkušeností.