Poslanecká křesla by letos chtělo obsadit 4473 kandidátů, poprvé se jejich počet snížil pod pětitisícovou hranici. Nyní jich je zhruba o 800 méně než při minulých sněmovních volbách v roce 2021, i když se počet volebních uskupení letos zvýšil o čtyři na 26. Vyplývá to z údajů o kandidátech, které včera na volebním webu zveřejnil Český statistický úřad.
Na jedno místo ve dvousetčlenné dolní komoře nyní připadá zhruba 22 adeptů, před čtyřmi lety jich bylo 26. Počet poslaneckých kandidátů se snížil opětovně. Před osmi lety, kdy kandidovalo 31 uskupení, se mezi poslance chtělo dostat více než 7500 lidí. Předchozí maximální počty kandidátů na místa ve sněmovně se pohybovaly kolem 6000.
Z celkového počtu kandidátů je letos 1400 žen, což představuje 31,3 procenta. Před čtyřmi lety jich bylo na 1660, jejich podíl činil 31,62 procenta. Před osmi lety bylo na volebních lístcích 2155 žen, ale s ohledem na vyšší počet kandidátů to představovalo 28,58 procenta. Počty žen při předchozích sněmovních volbách se pohybovaly maximálně kolem 27 procent.
Znovu se zvýšil průměrný věk kandidátů, a to na 49,23 roku. Poprvé se zvedl nad hranici 49 let. Při minulých sněmovních volbách činil 48,92 roku, v předchozích volbách se průměrný věk adeptů na poslance pohyboval kolem 46 let.
Počet nestraníků v řadách adeptů na poslance se letos přiblížil dvěma pětinám. Dosáhl 37,6 procenta. Při minulých volbách před čtyřmi lety byl bez stranické příslušnosti každý třetí kandidát, celkem jich bylo 33,28 procenta. Celkem jsou na kandidátních listinách 26 letošních volebních uskupení členové 57 stran a hnutí. V minulých volbách před čtyřmi lety mělo na kandidátkách zastoupení 60 stran a hnutí, i když se do voleb přihlásila o čtyři uskupení méně než letos.
Maximální počet kandidátů, 343, nominovala koalice Spolu, tedy ODS, KDU‑ČSL a TOP 09, stejně jako Starostové, Piráti, SPD a Přísaha. ANO a Stačilo! navrhly o jednoho kandidáta méně, Motoristé sobě pak 340 kandidátů.
