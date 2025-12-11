Poslanci vládního tábora i opozice se po zkušenostech z minulého volebního období vzácně shodují na jedné věci – potřebujeme nová pravidla pro efektivnější jednání sněmovny. Jak zastavit kolotoč obstrukcí, ale nechat opozici férový prostor pro kritiku vlády a debatu o zákonech?

Sněmovna se v minulém volebním období stala hned několikrát dějištěm maratonů projevů, kde na projednávání zákonů nezbýval čas. Poslanci mluvili na plénu v průměru 39 hodin měsíčně. Od dob Nečasovy vlády se tak délka projevů zdvojnásobila.

  Jaké konkrétní limity řečnické doby navrhují politické strany a iniciativy.
  Jak by nová pravidla omezila navrhování změn pořadu a jejich odůvodňování.
  Jak by fungoval zrychlený režim projednávání pro bezkonfliktní zákony.
