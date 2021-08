Je to hnusný zvyk z hnusných dob. Patolízalská poníženost před vrchností. Pochlebovačné klanění se až k zemi před kýmkoliv s velkou funkcí. Za komunistické totality naprosto běžná součást jakékoliv návštěvy nějakého stranického papaláše. Tahle nákaza ale bohužel nezmizela dodnes. Lokální úředníčci a místní politici jí stále trpí, nejčastěji v době předvolební kampaně. Jednu tu zrovna máme.

Ministr dopravy, mimo jiné, Karel Havlíček se začátkem srpna vydal na Mladoboleslavsko. To je ve Středočeském kraji a ministr Havlíček je tam lídrem hnutí ANO. Na své návštěvě se měl ministr a kandidát Havlíček projet vlakem z mladoboleslavského nádraží do Mšena. Přičemž mladoboleslavské nádraží patří k těm vůbec nejzanedbanějším v zemi. Je oprýskané a nevábné. Pouhý den před návštěvou ministra, jak napsal server Zdopravy.cz, se na tomto nádraží zničehonic objevilo nevídaně mnoho pracovníků v montérkách, se sekačkami, spoustou plechovek s barvami, se štětci a hodiny se snažili udělat celý prostor co možná nejkrásnější. Aby se panu ministrovi líbil.

Správa železnic neuvedla, zda úpravy na nádraží provádí kvůli návštěvě ministra, nebo jen čistě náhodou. A ani nemusela. Místní lidé to stejně prokoukli. „Snad byla tráva dostatečně nabarvená nazeleno a líbilo se Vám,“ napsal pod ministrův mladoboleslavský předvolební příspěvek na Facebooku jeden z nich. „Doufám, že si došel na nádraží v Mladé Boleslavi na WC,“ napsala další.

