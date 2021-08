Na to, že za globální oteplování může lidstvo vypouštějící skleníkové plyny, jako je oxid uhličitý nebo metan, vědci upozorňují už od 80. let. V poslední zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) to označují za nezpochybnitelný fakt. Už teď je prakticky jisté, že zlomové oteplení o 1,5 stupně Celsia nezastavíme a přijdeme například o všechny teplovodní korály a tím i drobné organismy, které v nich žijí. Častěji se budeme potýkat s extrémním počasím. Situace se bude zhoršovat s každou desetinou stupně navíc. „Apokalypsa ale není nevyhnutelná. Lidstvo ještě stále má ruku na termostatu,“ upozorňuje v rozhovoru pro HN Ondráš Přibyla, zakladatel skupiny Fakta o klimatu. Ten termostat ale lidé musí použít hodně rychle, dříve než se spustí řetězová reakce, která už bude zcela mimo jejich kontrolu.

HN: Zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu v podstatě říká, že hranice oteplení o 1,5 stupně Celsia oproti 19. století je už hotová věc. Do překročení nám zbývají jen tři desetiny stupně. Už se tomu tedy nevyhneme?

Vypadá to tak. Při jakémkoliv realistickém poklesu emisí toho mezníku bohužel dosáhneme, hrajeme o to, zda se oteplení na hranici 1,5 °C zastaví, nebo bude pokračovat. Kdyby celé lidstvo letos přestalo vypouštět všechny emise, tak bychom oteplení zvládli zastavit na nižší hodnotě, ale to samozřejmě nejde.

HN: Proč je důležitá právě hranice 1,5 stupně Celsia?

Nárůst o 1,5 stupně už představuje velké riziko pro lidstvo. Ale samozřejmě jde o každou desetinu stupně. S rostoucím průměrným oteplením roste frekvence a intenzita extrémních projevů počasí, což jsou například vlny veder, sucha, požáry nebo povodně. Ve zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu je poměrně detailně spočítáno, že ve světě, který bude o dva stupně teplejší, budou vlny veder výrazně častější a i teplota v Kanadě při nich dosáhne 50 stupňů Celsia. Pro civilizaci to bude velká výzva, při takových teplotách nelze moc fungovat. Už teď máme oteplení o 1,2 stupně Celsia oproti 19. století a vidíme ty následky kolem sebe.

HN: Jaký svět nás čeká po překročení hranice oteplení o 1,5 stupně Celsia?

Při oteplení o 1,5 stupně se můžeme například rozloučit se všemi teplovodními korálovými útesy. To je prakticky jisté. S nimi umře i obrovské množství živočichů, které se na ně vážou, včetně všech těch mnoha barevných rybiček, jež obdivujeme. Velkou roli ale mají korálové útesy i pro lidi. Jsou zdrojem obživy pro velké množství lidí a chrání pobřeží před vlnami.

