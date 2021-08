Neměla v lásce své vlastní příjmení a mluvila o sobě v mužském rodě. Vlastní jméno malířka Marie Čermínová uváděla snad jen v pase, jinak se podepisovala pod pseudonymem Toyen. Ten pro ni vymyslel básník Jaroslav Seifert. Letos se její obraz Cirkus prodal téměř za osmdesát milionů korun. Jeho hodnota se tak od poslední dražby před deseti lety zvýšila třicetkrát. Umění se mezi investory těší stále větší oblibě, jednak nabízí zajímavé výnosy, rozložení rizika investic a nakonec se na něj i dobře dívá.

Cirkus z roku 1925 z autorčina velmi ceněného pařížského období byl hvězdou první poloviny letošního aukčního roku. Podle odborného serveru Artplus překonal za toto období obrat na českém trhu umění miliardu korun. Tuzemský výtvarný trh přesto zůstává malý, investuje se opatrně, především do prověřených děl právě z období moderny. Obecně převládá zájem o obrazy. Člověk ale nemusí mít na účtu hned miliony, investice do umění jsou dostupné i pro drobné investory. Nejdříve se ale sluší začít riziky.

Vývoj ve světě umění nezávisí na změnách na akciovém trhu. „Zejména v zahraničí je umění vnímáno jako investiční ochrana proti burzovním výkyvům a též v naší historii se umění ukázalo jako skvělý uchovatel hodnoty během krize započaté v roce 2008,“ vysvětluje Matyáš Kodl z Galerie Kodl, která se na trhu pohybuje více než 100 let. Akademické studie opravdu ukazují, že korelace ve vývoji výnosů akcií a umění prakticky neexistuje. Svými výkyvy má umění nejblíže ke komoditám nebo zlatu. Proto může být obraz zajímavým způsobem, jak rozložit riziko ve svém portfoliu.

Zároveň ale koupě obrazu není sázka na permanentní růst, neboť i trh s uměním se potýká s cykly. Podle dostupných dat jsou ve světě největšími držiteli hodnoty díla klasiků, což je dáno tím, že je zpravidla drží a nakupují velmi bohatí lidé, kterých se hospodářský cyklus příliš nedotýká. „Situace související s koronavirovou krizí znovu potvrdila, že trh s uměním dokáže přečkat i náročná období a jeho volatilita (míra kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosové míry – pozn. red.), zejména u prověřených autorů a jejich mistrovských děl, není tak velká,“ vysvětluje Anna Pulkertová z J&T Banky.

Vydělat lze ale i na méně známých autorech, jejichž díla se prodávají za zlomkové ceny. Jen to znamená vyšší riziko a čeští sběratelé jsou konzervativnější než třeba ti západní. Byť je investice do současného umění nejrizikovější, ve světě se nejvíce peněz točí právě v něm. Je to risk, ale cena tu může stoupnout zdaleka nejvíce.

„V Česku je tomu přece jen jinak, a i když se současné umění těší vzrůstajícímu zájmu, stále je cenově všeobecně spíše níže než jiné kategorie,“ hodnotí rozdíly Kodl. A dodává, že i tady už existuje řada mladých umělců, jejichž díla za poslední roky zmnohonásobila svou hodnotu.

Nižší cenové relace tak mohou být lákadlem pro začínající sběratele. Již u mladých výtvarníků se dají vysledovat určité signály, podle nichž lze usuzovat, že se v budoucnu dostanou mezi špičku. J&T Banka pravidelně sestavuje Artindex, který hodnotí současné české umělce na základě bodového hodnocení. „Důležité je například, v jakých uměleckých institucích výtvarník vystavuje. Zda se jedná o sólové, či skupinové výstavy, jestli jeho dílo rezonuje i v zahraničí a zda má svého galeristu, který jej zastupuje,“ přibližuje Valérie Dvořáková z J&T Banky. Aktuálně stojí v čele žebříčku mladá umělkyně Eva Koťátková.

Oslovení odborníci pak investorům nováčkům radí nepřistupovat k nákupu čistě pragmaticky. „Začínajícím investorům i sběratelům radíme, aby si nejdříve prošli několik výstav a řekli si, který styl, téma nebo médium se jim líbí. My jsme potom u nás v galerii schopni doporučit, na které autory, období či konkrétní díla se zaměřit,“ říká Kodl. Začátečník by se měl vždy radit s odborníky, nejen kvůli schopnosti vybrat dobrý obraz, ale i aby se vyhnul padělkům, kterých se na trzích pohybuje velké množství.

Kdo chce ale tyto starosti přehodit na odborníky a zároveň má k investicím jen řádově tisíce korun, existují pro něj služby jako Portu Gallery. Fungují tak, že tým odborníků vybere obraz či jiné dílo a následně umožní hromadné financování jeho koupě. Investiční horizont je zhruba tři až pět let s tím, že investoři mohou v průběhu hlasovat o prodeji, pokud přijde zajímavá nabídka. Na konci loňského roku službu využívalo 830 investorů, nyní jich je 1670.

„Počet upsaných předmětů byl do konce loňského roku 18, letos zrychlujeme na zhruba jeden úpis týdně,“ říká Radim Krejčí, šéf Portu, a zve případné zájemce na výstavu předmětů, která běží v pražské Jiri Svestka Gallery do středy.

Drobný investor může též investovat do digitálního umění, které je spojeno s technologií blockchain využívané u kryptoměn. Jde v podstatě o nákup obrázku nebo krátkého videa, který je následně zapsaný ve virtuální účetní knize, kdy je zřetelné, kdo vlastní originály. V kurzu jsou momentálně Pudgy Penguins, což jsou roztomilí tučňáci, jichž je 8888 kusů. Kolekce byla před necelým měsícem vyprodána během 19 minut. Uživatelé za jednoho tučňáka zaplatili sto dolarů. Aktuálně cena začíná téměř na 9000 dolarech.

Text je součástí projektu Buďte bohatší, jehož partneři jsou Domoplan, e-Frank, J&T Banka, Agrární půdní fond, Galerie Kodl, Redside.

Pokud se chcete naučit investovat, odebírejte náš newsletter Peníze HN.