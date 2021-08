Kapitán Ivan Rittig několikrát pracoval na italském ostrově Lampedusa, kam často připlouvají migranti. Sloužil tam v rámci Frontexu, což je agentura Evropské unie, která pomáhá státům EU s ochranou jejich hranic. Policisty do ní vysílají jednotlivé členské země včetně Česka. Do unie v posledních letech míří hlavně ekonomičtí migranti, tedy lidé, kteří neprchají před válkou, ale snaží se do Evropy dostat s vidinou lepšího života. Většinou jde o bohatší osoby, protože jen ty si mohou dovolit zaplatit pašerákům. „Jsou někteří, spíš výjimky, kteří putují do Evropy pěšky. Po cestě složitě vydělávají peníze pro převaděče, celá cesta jim může trvat třeba několik let,“ říká Rittig v rozhovoru, který s ním pro HN vedl projekt České zájmy v EU.

HN: Jaké byly ve Frontexu vaše úkoly?

Jsem specialista na získávání informací při rozhovorech s migranty. Při nasazení pro agenturu Frontex tedy pracuju jako takzvaný debriefer. Ptám se migrantů na migrační trasy a situaci v zemi jejich původu. Pokud je migrant hodně otevřený, můžu získat informace o pašerácích lidí. Dá se tak zjistit, jak navazují kontakty v Evropě, jak si hledají trasy pro ilegální přechody nebo například kde mají umístěny úkryty, kde se migranti shromažďují a čekají na převaděče.

HN: Co musí policista umět, aby mohl pro Frontex pracovat?

Uchazeč by měl být dobrý týmový hráč, aby se s ním dalo v uvozovkách vydržet aspoň dva měsíce v cizině. Někdy může být problém v tom, že někteří zájemci jsou přemotivovaní, akční. Snažíme se jim vysvětlit, že nemohou přijet k hranici a tam všechno změnit a říkat místním pohraničníkům, co mají dělat. Na druhou stranu by měl být uchazeč pracovitý, nemůže být pasivní.

HN: Musí uchazeči znát země, ze kterých běženci přicházejí?

Pokud jde o pozici, na které jsem pracoval já, policisté dostanou školení pro debriefery, kde získají poznatky o tom, jak by měli správně vést rozhovor, na jaké informace se mají zaměřit. A taky se dozvědí o aktuálních trendech v oblastech jejich vyslání. Policista musí mít všeobecný rozhled, aby ho migrant nemohl tahat za nos. Migrant například může tvrdit, že přišel z určité země a přes poušť se dostal za jeden den. Přitom debriefer ví, že se to nedá tak rychle zvládnout.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »