Dobývání vesmíru podle odborníků stále více připomíná soupeření o těžbu zlata v Americe během 19. století. Nemá žádná pravidla a podobně jako zlatá horečka může i ta vesmírná udělat z pár šťastlivců „boháče“. A pokud Česko nezaváhá, má šanci být mezi nimi, věří Josef Kašpar, generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu.

Proto se státní podnik téměř po sto letech výroby součástek pro letadla rozhodl zaměřit na kosmonautiku. Ve spolupráci s ministerstvem obrany teď plánuje vytvořit družice pro armádní zpravodajce. Šéf leteckého ústavu Kašpar navíc v rozhovoru pro HN říká, že Česko potřebuje mít ve vesmíru vlastní techniku, protože v krizi nelze spoléhat ani na spojence.

HN: Před dvěma lety jste se rozhodl změnit uspořádání vašeho ústavu a rozdělil jej na letectví a kosmonautiku. Proč jste tolik vsadil na vesmír?

Když Česko začalo usilovat o členství v Evropské vesmírné agentuře, naše společnost se zapojila to takzvaného přístupového programu (Česko do agentury vstoupilo v roce 2008 – pozn. red.), což je taková zkouška. Agentura si vždy potřebuje danou zemi otestovat, jestli vůbec má odborné kapacity na dostatečné úrovni, aby mohla něčím přispět. Navrhli jsme, že dodáme unikátní zařízení, kterému se říká mikroakcelerometr (zařízení schopná změřit velmi malá zrychlení a jejich pomalé změny působící na družici – pozn. red.). Pro nás to byla první ochutnávka vesmírných aktivit. A uspěli jsme.

HN: To byl zlom, kdy jste si řekl, že vesmír bude za pár let hrát velkou roli?

Když jsme zařízení odevzdali a viděli jsme, že se skutečně vystřelilo nahoru a funguje, byl to moment toho rozhodnutí. Najednou jsme věděli, že to dokážeme. Řekli jsme si, pojďme dál. Postavili jsme první českou nanodružici VZLUSAT-1 (dvoukilový satelit létá na orbitě od roku 2017 a slouží k otestování technologií pro další satelity – pozn. red.) Následně jsme chtěli postavit družice o hmotnosti asi 50 kilogramů na nějakých nových principech, které by sloužily pro sledování Země. A protože nám došlo, že vesmír je úplně něco jiného než letecký průmysl, ústav jsme rozdělili na dvě divize.

HN: V čem je to tak jiné?

Máte tam úplně jiná pravidla, zákony i zákazníky. Jsou to zcela oddělené světy. Pocítíte to ve chvíli, kdy jste tvůrce těch řešení. Když navrhujete vesmírnou techniku, skládáte ji a provozujete. Když máte člověka, který vám ráno kreslí letadlo a večer družici, tak to není v pořádku. Ten odborník potřebuje úplně jiné návyky.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »