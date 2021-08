Evropa začíná zastavovat evakuační lety z mezinárodního letiště v Kábulu, čímž pohasíná naděje tisíců lidí čekajících na únik do bezpečí. Příští úterý vyprší deadline, jejž americký prezident Joe Biden stanovil pro definitivní odchod z Afghánistánu po dohodě s islamistickým hnutím Tálibán. Někteří jeho evropští spojenci už ale oznámili, že ze země včas nedostanou všechny, kteří během dvacet let trvajícího konfliktu pracovali ve prospěch Západu.

„Datum odchodu je dané tak, že Američané mají spočítáno, že do té doby ukončí evakuaci všech svých lidí. A ostatní se tomu musí podřídit,“ říká Jiří Baloun, který strávil v Afghánistánu poslední rok a půl jako český velvyslanec. Generálporučík v záloze je jedním z lidí, kteří se zasloužili, že Česko zvládlo evakuaci včas.

Rozhovor s velvyslancem se uskutečnil předtím, než dva výbuchy poblíž kábulského letiště zasáhly americké vojáky a místní civilisty.

HN: Prezident Joe Biden v úterý definitivně potvrdil, že po 31. srpnu nebude v Afghánistánu žádný americký voják. Nepřistoupil tak na prosby spojenců z NATO, kteří nestíhají evakuaci k tomuto datu ukončit. Není to moc velký ústupek Tálibánu?

Prezident Spojených států chce držet slovo, které už dal před nějakou dobou. Protože už dříve se vyslovil, že Američané do 31. srpna odejdou. Nás to tehdy hodně překvapilo. Termín jsme se dozvěděli jen pár dnů před samotnou evakuací. Jak dobře víte, potom to nabralo strašně rychlý spád. Teď mě nepřekvapuje, že se to datum nebude posouvat. Domníval jsem se, že to bude ještě rychlejší. Že jakmile Američané dokončí evakuaci v uvozovkách svých lidí, tak prostě odejdou.

