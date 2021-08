Odložil všechny své zbraně a s rukama nad hlavou a českou vlajkou na hrudi se vydal vstříc tálibánskému checkpointu. Záda mu kryl jen jeden odstřelovač, kolega, s nímž už dříve sloužil u armády. „Tálibánci byli překvapení, že za nimi někdo ze zápaďáků jde. V jedné ruce nad hlavou jsem měl diplomatický pas, který jsem jim při příchodu podal, a ukázal jsem také na českou vlajku,“ popisuje velitel jednotky Vojenské policie KAMBA (kábulská ambasáda, pozn. red.), která zajišťovala ochranu pracovníků českého velvyslanectví. I díky ní se všichni vrátili v pořádku zpět do Česka, včetně afghánských spolupracovníků ambasády a jejich rodin.

Když velitel mluví, působí klidně a sebejistě. Věcně popisuje každý detail záchranné operace. Je to přesně ten typ člověka, kterého chcete mít po boku v momentě, když se něco semele. Vidět je na něm ale také únava. Sotva před pár dny se vrátil z Tálibánem ovládnutého Kábulu.

Vzhledem ke své pozici si velitel jednotky přeje zůstat v anonymitě. Novináři se nechává oslovovat svou hodností kapitána. V Afghánistánu to byla jeho třetí a zároveň poslední mise. Pro Vojenskou policii pracuje osm let. Konkrétně byl u Ochranné služby Vojenské policie, která střeží například i samotného ministra obrany. Předtím osm let působil u armády v průzkumných jednotkách.

I přes všechen svůj výcvik a zkušenosti ale říká, že poslední dny v Afghánistánu byly také o neskutečné improvizaci. Dostal se do situace, na kterou se lze jen těžko připravit. Nikdo nečekal, že Tálibán dobude hlavní město Afghánistánu tak rychle. „Ještě ráno v sobotu 14. srpna jsme měli běžnou poradu s velvyslancem a bavili jsme se o tom, jak bychom evakuovali místní zaměstnance, ale nic nenasvědčovalo tomu, že to přijde ještě ten den,“ vypráví kapitán.

