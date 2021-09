Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

propadli jste v prosinci myšlence, která proplouvala mediálním i světem sociálních sítí, že nový rok musí být lepší než ten „covidový“? Do jisté míry to tak je. Ale i rok 2021 je bláznivý, což dokazuje mimo jiné červnové tornádo na Moravě. A díky opravám, které na tamních stavbách začaly, se v plné nahotě ukázala další absurdita − kvůli kůrovci a zvýšené těžbě dřeva šla cena této suroviny raketově nahoru. Důvodem je totiž nedostatek dřeva. Že to nedává smysl? Na první pohled to může působit úsměvně, ale když se na to podíváme zblízka, zjistíme, že to smysl dává. Pro řadu výrobců a stavařů je totiž kůrovcové dřevo z různých důvodů nevhodné. Takže se ve skladech hromadí materiál, který mnoho firem nechce, ale kmeny, o které by zájem měly, nejsou. Není totiž, kdo by je čím pokácel. A nakonec se i to dřevo napadené kůrovcem prodalo. Takže se ceny šplhají nahoru. Udává se příklad, že dřevostavba je letos až o 60 procent dražší než loni.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy je zdražování stavebnin celosvětovým fenoménem, který způsobila pandemie a s tím související výrobní a přepravní krize: „Svět se snaží v krátkém čase dohnat vše, co během loňských výpadků zameškal, a navrch ještě plnit svou běžnou výrobu a přepravu. Je zřejmé, že se obojí stíhat nedá. Asi jako když přijdeme po dvou týdnech nemoci do práce a vyřizujeme maily, které v době nepřítomnosti dorazily, a přitom ještě řešíme běžnou agendu. Nakonec to vše zvládneme, ale určitou dobu jsme v presu.“

Toto období cenového šílenství, kdy není dražší jen dřevo, ale také beton, plast či kovy, musíte přečkat. Pokud tedy nemusíte stavět hned, vyčkejte jeden až dva roky. „Hypotéky do té doby sice o něco podraží, zlevnění stavebnin však toto zdražení více než vykompenzuje,“ radí ekonom. Ceny stavebnin totiž zase klesnou, ale není úplně jasné, za jak dlouho.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.