Už odpočítává poslední týdny v úřadu, ale rád by odcházel s tím, že očkování proti covidu mají tři čtvrtiny dospělých. K tomuto cíli zbývá ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) přesvědčit zhruba půl milionu Čechů starších 18 let, pak bude podle něj možné zrušit všechna protipandemická opatření. „Budeme ve fázi, kdy řekneme: je to standardní respirační choroba, která může řadu lidí nakazit, ale nevede k zahlcení jednotek intenzivní péče,“ říká. V rozhovoru pro HN také vysvětluje, proč se osm měsíců od startu očkování v Česku pustil do boje s dezinformacemi kolem vakcinace a jak se rozčílil nad stavem zabezpečení českých nemocnic proti hackerům.

HN: Hnutí ANO minulý čtvrtek oficiálně zahájilo předvolební kampaň. Vy už ale letos nekandidujete. Nelitujete, že se vás předvolební dění netýká?

Ne. Kdyby mě to mrzelo, tak kandidovat budu. To rozhodnutí jsem učinil už před nějakým časem a stále platí.

HN: Ministrem jste se stal s vizí provést velké systémové změny. Teď ale nemáte čas je dotáhnout. Nevadí vám, že odchází od rozdělané práce?

Spoustu věcí zabrzdil covid, ale pořád se toho podařilo dokončit dost. Mám radost například ze zákona o elektronizaci zdravotnictví. Účinný bude od příštího roku a já to považuji za úspěch.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »